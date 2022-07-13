Курс евро впервые за 20 лет опустился ниже курса доллара

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Курс американской валюты впервые с декабря 2002 года превысил курс евро, сообщает Reuters. Это произошло на фоне публикации данных о рекордной инфляции в США.

Биржевой курс единой европейской валюты днем 13 июля на некоторое время опустился до 0,9998 доллара. Затем евро частично отыграл потери, и его курс вырос до 1,0024 доллара.

Курс европейской валюты снижается уже несколько недель подряд. 12 июля евро на международном рынке сравнялся с курсом доллара — также впервые с 2002 года.

В США 13 июля была опубликована свежая статистика за июнь, согласно которой рост потребительских цен в годовом выражении стал самым большим более чем за 40 лет. При этом цены выросли больше, чем прогнозировалось. Индекс потребительских цен продемонстрировал рост на 1,3% вместо ожидавшегося роста на 1,1%.

А что с рублем?

Курс рубля долго рос, а теперь быстро падает. Почему так происходит — и сколько в итоге будут стоить доллар и евро? 12 карточек