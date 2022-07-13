Бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича задержали по делу о ковидном госпитале, который не принял ни одного пациента

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Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее о задержании Гуровича рассказал «Коммерсант». По информации издания, против бывшего замминистра возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Следствие намерено просить о его аресте.

Поводом для подозрений против Гуровича стало строительство мобильного госпиталя для заболевших ковидом в поселке Мурмаши Мурманской области. По версии следствия, в результате действий Гуровича государству был причинен ущерб на 350 миллионов рублей, пишет «Коммерсант».

Гурович свою причастность к махинациям «категорически отрицал», отмечает издание.

Андрей Гурович был замглавы МЧС с 2018 года и курировал тыловые вопросы. Его освободили от должности в мае 2022-го.

Мобильный госпиталь для заболевших ковидом на 700 коек в Мурмашах был построен в июне 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. На создание госпиталя правительство выделило около 970 миллионов рублей.

«Новая газета» писала со ссылкой на письмо властям Мурманской области от регионального управления МЧС, что проект госпиталя не соответствовал правилам пожарной безопасности. Но губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил изданию, что изложенные в письме опасения «были учтены при проектировании».

При этом построенный в Мурмашах госпиталь не использовали для приема пациентов. В октябре 2020 года Чибис заявил, что госпиталь будет разобран. По словам губернатора, он был организован на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, но его мощности не потребовались.