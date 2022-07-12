Власти Донецкой области: из-под завалов жилого дома в Часовом Яре достали тела 45 человек

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Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Часовом Яре тела 45 человек, заявил глава Донецкой области Украины Павел Кириленко.

«9 человек спасены», — заявил он.

По словам Кириленко, спасатели считают, что разобрали 80% развалин дома.

Часов Яр — небольшой город, расположенный на подконтрольной Украине части Донецкой области. Вечером 9 июля в результате обстрела, в котором украинские власти обвинили Россию, там был частично разрушен пятиэтажный жилой дом.

Минобороны РФ упомянуло об ударе по Часову Яру только 11 июля, заявив, что целью «высокоточного оружия» был пункт временной дислокации «националистов» из территориальной обороны.

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