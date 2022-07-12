The Bell: VK ведет переговоры о покупке онлайн-школы Skyeng

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Российская корпорация VK начала переговоры о покупке языковой онлайн-школы Skyeng. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на свои источники, близкие к обеим сторонам.

Согласно информации издания, компании пока не подписали никаких обязывающих документов, а акционеры Skyeng одновременно ведут переговоры с другими крупными игроками рынка онлайн-образования. Среди них «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая владеет, в числе прочего, компанией «Нетология-групп», специализирующейся на онлайн-образовании полного цикла.

Собеседник издания отметил, что ранее у Skyeng были планы провести на зарубежной бирже, но после начала войны приоритетной задачей для компании стало сохранение бизнеса.

«Главная задача сейчас — выжить и сделать так, чтобы бизнес, который строился последние 10 лет, не пошел коту под хвост», — заявил собеседник The Bell. Для этого компании нужно искать способы привлечь деньги, а также стать «более понятной государству».

Продажа доли крупному игроку — только один из возможных вариантов, другой — выход на Московскую биржу, утверждает он.

VK претендует почти на все крупные интернет-активы, выставленные на продажу в попытке превратиться в главную IT-компанию России, отмечает The Bell.

VK и Skyeng отказались от комментариев по поводу возможной сделки.

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-направлению VK уже принадлежат 50,06% холдинга Skillbox Limited, куда входят онлайн-школы Skillbox и Geekbrains. Также компания контролирует 25% онлайн-платформы «Учи.ру», 45% сервиса «Тетрика» и 11,7% школы программирования «Алгоритмика».

Весной 2022 года стало известно, что VK договорилась о покупке у «Яндекса» сервисов «Новости» и «Дзен». Позже появилась информация, что компании могут совершить обмен активами — по условиям этой сделки «Яндекс» получит сервис доставки еды Delivery Club. В начале июля VK зарегистрировала домены сервисов «Яндекса».

The Bell пишет, что VK также ведет переговоры о покупке сервиса объявлений Avito и онлайн-кинотеатра ivi.

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