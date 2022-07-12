«Проект разрушен и уничтожен». Учредитель «Тайги.инфо» покинул издание и уехал из России
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Один из двух учредителей «Тайги.инфо» Александр Баянов покинул издание и уехал из России. Об этом он написал в фейсбуке, его закрытый пост цитирует телеграм-канал «@сибирьмедиа».
Проект разрушен и уничтожен, все юридические действия с 1.03.22 можно расценить только как «вынужденная сделка».
При этом Баянов поблагодарил тех журналистов, которые продолжают работу, по его словам, «фактически действуя из подполья».
В телеграме издания после этого появился пост, где подчеркивалось, что «Тайга.инфо» «конечно, продолжает работать в прежних условиях», и содержался призыв помочь изданию донатами.
Сайт «Тайги.инфо» был заблокирован в России 1 марта, спустя неделю после вторжения в Украину.
4 марта, после принятия закона о «фейках» о российской армии, редакция «Тайги.инфо» заявила, что не будет освещать военные действия, чтобы не подвергать журналистов опасности уголовного преследования.