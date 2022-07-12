Объявлены претенденты на премию «Эмми-2021». Больше всего номинаций у «Наследников», «Тедо Лассо» и «Белого лотоса»

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Объявлены номинанты на 74-ю телевизионную премию «Эмми», вручение которой пройдет в сентябре.

Среди телесериалов лидером стало шоу HBO «Наследники» с 25 номинациями. У «Теда Лассо» и «Белого лотоса» оказалось по 20 номинаций.

В номинацию «Лучший драматический сериал» вошли «Наследники», «Лучше звоните Соулу», «Эйфория», «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «Озарк», «Разделение» и «Шершни».

Получить награду как «Лучший комедийный сериал» могут «Тед Лассо», «Удивительная миссис Мейзел», «Чем мы заняты в тени», «Умерь свой энтузиазм», «Начальная школа Эбботт», «Убийства в одном здании», «Хитрости» и «Барри».

В категории «Лучший мини-сериал или антология» представлены «Белый лотос», «Изобретая Анну», «Пэм и Томми», «Ломка» и «Выбывшая».

На награду в номинации «Лучшая актриса драматического сериала» претендуют Джоди Комер и Сандра О («Убивая Еву»), Зендая («Эйфория»), Риз Уизерспун («Утреннее шоу»), Лора Линни («Озарк»), Мелани Лински («Шершни»).

В соответствующую мужскую номинацию попали Брайан Кокс и Джереми Стронг («Наследники»), Джейсон Бейтман («Озарк»), Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»), Боб Оденкерк («Лучше звоните Соулу»), Адам Скотт («Разделение»).

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.