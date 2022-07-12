«Би-би-си» выпустило расследование об убийствах британским спецназом задержанных в Афганистане. Минобороны обвинило журналистов в «безответственности»

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«Би-би-си» опубликовало расследование об убийствах задержанных и безоружных людей, которые, предположительно, совершали сотрудники британского спецназа SAS в Афганистане.

По оценке журналистов, военнослужащие одного из подразделений могли неправосудно убить 54 человека в ходе одной шестимесячной командировки в 2010-2011 годы. По утверждению нескольких бывших спецназовцев, подразделения SAS соревновались друг с другом по количеству убийств (общее число убитых за время командировки, как пишет «Би-би-си», трехзначное).

Как следует из публикации, подозрения основаны в том числе на повторяющихся и нелогичных деталях из оперативных отчетов о ночных рейдах, во время которых происходили убийства. Целями рейдов, которые проходили по принципу «убей или поймай», были члены « », однако, по словам источников «Би-би-си», из-за низкого качества разведки в списках предполагаемых талибов легко могли оказаться и мирные жители.

В отчетах регулярно указывалось, что во время осмотров домов задержанные неожиданно доставали из-за занавески или предмета мебели автомат Калашникова или гранату. Один из высокопоставленных офицеров подтвердил журналистам, что эти отчеты вызывали недоверие и подозрения в штабе. Возможные улики, однако, не были в то время переданы военной полиции.

Минобороны Великобритании заявило, что в расследовании «Би-би-си» нет новых доказательств, а все существующие улики уже были дважды изучены, и «ни одно из расследований не нашло достаточно доказательств для предъявления обвинений».

«Предполагать обратное — безответственно, неправильно и ставит храбрый состав наших вооруженных сил под удар как в деле, так и репутационно», — заявили в ведомстве.

В то же время, по данным The Guardian, представители военной полиции обратились к участникам расследования с просьбой предоставить им данные о возможных преступлениях.

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