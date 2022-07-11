Жителей Курской области призвали не использовать беспилотники, чтобы «минимизировать напряженную работу силовых ведомств»

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Губернатор Курской области Роман Старовойт рекомендовал жителям области отказаться от использования беспилотных летательных аппаратов, чтобы «сохранить свое имущество» и «минимизировать напряженную работу силовых ведомств». Об этом чиновник сказал на совещании администрации Курской области, передают «Интерфакс» и РБК.

«Учитывая текущую ситуацию, мы настоятельно рекомендуем не использовать их сегодня в бытовых целях. Сегодня у наших силовых ведомств достаточно технических средств по принудительной посадке этих дронов, либо по организации помех в их работе», — заявил Старовойт.

Губернатор отметил, что силовые ведомства отрабатывают все сообщения о БПЛА. Замеченные дроны принудительно сажают и проверяют. При этом часть беспилотников «приходит в негодность», сказал чиновник.

Заместитель главы комитета региональной безопасности Дмитрий Демьяненко сообщил, что за прошлую неделю властям поступило более 80 сообщений о беспилотных летательных аппаратах.

В Курской области продлили режим высокого уровня террористической опасности до 23 июля. Он действует с 11 апреля.

Власти области регулярно сообщают о сбитых украинских беспилотниках. Последнее такое сообщение было опубликовано 3 июля, тогда были сбиты два «Стрижа».

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