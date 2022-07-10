ZDF: российского теннисиста Аслана Карацева и его бывшего тренера заподозрили в договорных матчах

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Немецкий телеканал ZDF утверждает, что теннисисты , а также их бывший тренер, белорусский специалист Егор Яцюк предположительно причастны к договорным матчам. Телеканал узнал об этом из материалов расследования, которое провела Международная федерация тенниса (ITF).

Источником телеканала стал неназванный тренер из Восточной Европы, который утверждает, что Егор Яцюк как минимум дважды предлагал теннисистам деньги за участие в договорных матчах, причем «в самый критический момент их карьеры».

Телеканал заявил о как минимум пяти договорных матчах с высокими ставками, в которых, как утверждается, участвовал Карацев. На период его сотрудничества с Яцюком пришлись два договорных матча — в 2019 году в Финляндии и в 2020 году в Казахстане. Согласно исследованию ZDF, Карацев также мог манипулировать во время турнира ATP в немецком Штутгарте в июне 2022 года.

В сентябре 2020 года полиция Франции во время «Ролан Гаррос» допросила Егора Яцюка и Аслана Карацева после показаний теннисисток Альбины Хабибулиной и Ксении Палкиной, которых дисквалифицировали из-за договорных матчей. Об этом в мае 2022 года сообщила французская спортивная газета L'Équipe. После допроса теннисиста и тренера отпустили.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отказалось от комментариев. Там не стали ответить на вопрос, почему подозреваемых спортсменов не отстранили от соревнований. ZDF указывает, что ITIA пожизненно забанила за мошенничество со ставками бывшую девушку Карацева, Софью Дмитриеву. Аслан Карацев дал интервью телеканалу ZDF, но впоследствии отказался от своих слов.

В 2021 году Аслан Карацев став главной сенсацией Открытого чемпионата Австралии по теннису, куда он попал через отборочные соревнования. В ходе турнира он дошел до полуфинала, где встретился с Новаком Джоковичем, которому в итоге проиграл.