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«Задумка была хорошая, но на этот раз как-то не удалось». Роспотребнадзор отказался от Зожмена — супергероя, дающего советы о правильном питании

Источник: Роспотребнадзор

Роспотребнадзор отказался от Зожмена — супергероя, который должен был давать советы о правильном питании.

Зожмена презентовали в конце июня, менее чем через две недели в официальных аккаунтах Роспотребнадзора в ВК и телеграме появилось такое сообщение:

Задумка была хорошая, но на этот раз как-то не удалось. Визуальный образ вызвал много критики. Вполне справедливой. Поэтому вместе с командой «Здорового питания» мы решили отправить Зожмена в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Ему на смену придет новый символ проекта. Более современный, менее похожий на Гарольда, который скрывает боль. 

Планируется, что в телеграм-канале Роспотребнадзора будет организовано голосование по выбору нового героя. На момент написания новости претендентов еще не представили.

Критиковали не только «визуальный образ» Зожмена, но и советы, которые давал этот супергерой. «Медуза» подробно разбирала, что с не так с его рекомендациями.

Зожмен и его советы

Роспотребнадзор придумал нового супергероя — Зожмена. Он раздает советы по питанию, но многие из них бесполезны, а некоторые — опасны Фактчек «Медузы»

Зожмен и его советы

Роспотребнадзор придумал нового супергероя — Зожмена. Он раздает советы по питанию, но многие из них бесполезны, а некоторые — опасны Фактчек «Медузы»