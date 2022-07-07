Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Роспотребнадзор отказался от Зожмена — супергероя, который должен был давать советы о правильном питании.

Зожмена презентовали в конце июня, менее чем через две недели в официальных аккаунтах Роспотребнадзора в ВК и телеграме появилось такое сообщение:

Задумка была хорошая, но на этот раз как-то не удалось. Визуальный образ вызвал много критики. Вполне справедливой. Поэтому вместе с командой мы решили отправить Зожмена в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Ему на смену придет новый символ проекта. Более современный, менее похожий на Гарольда, который скрывает боль.

Планируется, что в телеграм-канале Роспотребнадзора будет организовано голосование по выбору нового героя. На момент написания новости претендентов еще не представили.

Критиковали не только «визуальный образ» Зожмена, но и советы, которые давал этот супергерой. «Медуза» подробно разбирала, что с не так с его рекомендациями.

Зожмен и его советы

Роспотребнадзор придумал нового супергероя — Зожмена. Он раздает советы по питанию, но многие из них бесполезны, а некоторые — опасны Фактчек «Медузы»

Зожмен и его советы

Роспотребнадзор придумал нового супергероя — Зожмена. Он раздает советы по питанию, но многие из них бесполезны, а некоторые — опасны Фактчек «Медузы»