В России увеличилось число детских самоубийств. Количество повторных попыток суицида выросло почти в два раза

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В России увеличилось число самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2021 год.

В 2021 году, по данным СК, произошло 753 суицида среди несовершеннолетних, что на 37,4% больше, чем годом ранее — тогда было зафиксировано 548 случаев.

При этом, отмечает в докладе детский омбудсмен, число попыток самоубийства среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось с 3253 до 3675, то есть на 13%, а число повторных попыток возросло до 92,5% — с 188 до 362 случаев.

Среди причин суицидов среди несовершеннолетних уполномоченная назвала отсутствие взаимодействия в семье, ссоры, конфликты с родителями, психические расстройства, несчастную любовь, недовольство своей внешностью, проблемы с учебой и «влияние противоправной информации» в интернете, сообщает РБК.

По данным ВОЗ, Россия являет страной с одним из самых высоких уровней смертности в результате суицида — в 2019 году было зафиксировано 21,6 случаев самоубийства на 100 тысяч человек. Среднемировой показатель составляет девять случаев на 100 тысяч.

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