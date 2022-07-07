Умер актер Джеймс Каан, сыгравший Сонни Корлеоне в «Крестном отце»

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Американский актер Джеймс Каан умер в возрасте 82 лет.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что Джимми покинул нас 6 июля. Его семья ценит проявления любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать их частную жизнь в этот сложный период», — говорится в официальном твиттере актера.

Chris Delmas / AFP / Scanpix / LETA

Джеймс Каан родился в 1940 году в Нью-Йорке. Дебютировал в кино в 1963 году в картине Билли Уайлдера «Нежная Ирма». За свою карьеру Каан снялся в десятках фильмах и сериалах, в том числе «Люди дождя» (1969), «Игрок» (1974), «Роллербол» (1975), «Мост слишком далеко» (1977), «Вор» (1981), «Дик Трейси» (1990), «Догвилль» (2003).

Наибольшую известность Джеймсу Каану принесло участие в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» 1972 года, где он, наряду с Марлоном Брандо и Аль Пачино, сыграл одну из главных ролей — Сантино «Сонни» Корлеоне. За эту роль он номинировался на «Оскар» и «Золотой глобус». В 1978 году Джеймс Каан был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде.