К военному комиссару Крыма пришли с обыском
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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у военного комиссара Крыма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Работает военная контрразведка», — добавил собеседник агентства. По его словам, оперативные мероприятия связаны с расследованием возможных коррупционных нарушений с превышением полномочий при работе с гражданами призывного возраста. Трое его подчиненных — военком Джанкоя, начальники отделов призыва Белогорского и Симферопольского комиссариатов — уже находятся под следствием, заявил он.
Официальные лица информацию об обыске пока не прокомментировали.
Пост военного комиссара Крыма с августа 2020 года занимает Юрий Лымарь. До назначения на эту должность Лымарь был военкомом Астраханской области