Перейти к материалам
Кнопка поддержки

К военному комиссару Крыма пришли с обыском

Источник: Интерфакс

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у военного комиссара Крыма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Работает военная контрразведка», — добавил собеседник агентства. По его словам, оперативные мероприятия связаны с расследованием возможных коррупционных нарушений с превышением полномочий при работе с гражданами призывного возраста. Трое его подчиненных — военком Джанкоя, начальники отделов призыва Белогорского и Симферопольского комиссариатов — уже находятся под следствием, заявил он.

Официальные лица информацию об обыске пока не прокомментировали.

Пост военного комиссара Крыма с августа 2020 года занимает Юрий Лымарь. До назначения на эту должность Лымарь был военкомом Астраханской области

Все важные события этого дня

Война Сто тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Все важные события этого дня

Война Сто тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»