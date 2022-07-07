Гособвинитель запросил пять лет колонии для бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

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Государственный обвинитель в ходе прений в суде Краснодара попросил приговорить бывшего исполнительного директора Андрея Пивоварова к пяти годам колонии общего режима, а также на восемь лет запретить ему избираться в органы государственной власти. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат политика Сергей Бадамшин.

Пивоварова судят по уголовной статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации». Максимальный срок по ней составляет шесть лет лишения свободы.

Дело против Пивоварова возбудили в Краснодаре 29 мая 2021 года. Основанием для него стал репост в , в котором политик призывал поддержать проект . В окончательную редакцию обвинения были включены 34 поста Пивоварова. 31 мая политика задержали в питерском аэропорту Пулково. Общественная организация «Открытая Россия», в руководстве которой обвиняют Пивоварова, прекратила свою деятельность за несколько дней до его задержания, чтобы предотвратить уголовное преследование своих членов.

Интервью Пивоварова из СИЗО

«Укрепление экономики лучше всего иллюстрирует тюремный магазин» Интервью Андрея Пивоварова — о том, как он сидит в СИЗО, пока идет война. И о том, что арестанты и надзиратели думают о «спецоперации»

Интервью Пивоварова из СИЗО

«Укрепление экономики лучше всего иллюстрирует тюремный магазин» Интервью Андрея Пивоварова — о том, как он сидит в СИЗО, пока идет война. И о том, что арестанты и надзиратели думают о «спецоперации»