Житель Омска во время медосмотра достал паспорт с гербом Украины. После этого его задержали, избили и оштрафовали

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Житель Омска Захар Закурдаев, имеющий третью группу инвалидности, рассказал о задержании и избиении в полиции из-за обложки паспорта с гербом Украины. Его слова привел проект «Омское гражданское объединение».

По словам Закурдаева, 15 марта во время прохождения медкомиссии врач-нарколог стала спрашивать у него, почему у него на обложке паспорта изображен герб Украины и как он относится к войне. «Захар ответил, что на войне гибнут люди, и ему это не нравится», — цитирует слова мужчины «Омское гражданское объединение».

28 марта Закурдаева задержали. Мужчина утверждает, что в полиции его избили, заставили подписать документ о том, что он имеет отношение к «массовым митингам» и может быть причастен к «украинским группировкам», в частности, к батальону «Азов». Также на Закурдаева составили протокол о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

В мае суд рассмотрел протокол в отношении Закурдаева и назначил ему штраф 30 тысяч рублей. В постановлении суда сказано, что во время медкомиссии мужчина «демонстративно» показывал свой паспорт, говорил о причастности россиян к военным преступлениям в Украине и «агрессивно высказывался» в адрес президента РФ Владимира Путина (в частности, говорил, что его надо «уничтожить»).

Закурдаев, как говорится в постановлении, не признал вину. Он пояснил суду, что лишь отвечал на вопросы врача. В частности, по словам Закурдаева, он рассказал наркологу, что его мать по национальности украинка и что в Украине живут его родственники и друзья.

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