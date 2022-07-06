В России почти в два раза выросли продажи автомобилей, выставленных на торги в рамках банкротства физических лиц

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В январе-мае 2022 года продали 4,2 тысячи автомобилей, выставленных на торги в счет погашения долгов при банкротстве, сообщает РБК со ссылкой на данные . Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажи автомобилей банкротов начали расти вскоре после российского вторжения в Украину — в марте-апреле число таких сделок увеличилось почти на 30% по сравнению с началом 2022 года.

Рост интереса к машинам банкротов эксперты связали с ситуацией на российском авторынке — под воздействием санкций резко упал объем предложения, а спрос сохранился. Стоимость автомобилей банкротов, по словам экспертов, определяют минимум за полтора месяца до начала торгов, поэтому в условиях инфляции эти машины продают по «очень привлекательной цене».

Увеличение уровня продаж также связано с тем, что процедура банкротства занимает около девяти месяцев, а торги проводят ближе к концу этого периода, сказал глава проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Поэтому сейчас на торговые площадки поступили автомобили людей, объявленных банкротами в апреле-августе 2021 года. Тогда банкротов стало больше почти в два раза (рост до 79 тысяч человек).

После начала войны в Украине многие крупнейшие автомобильные бренды приостановили производство в России, а позже покинули российский рынок. «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой комплектующих и смог возобновить производство лишь к лету, запустив линейку «упрощенных» автомобилей без , подушек безопасности и двигателем с пониженным уровнем экологичности.

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