В России остановился крупнейший завод по производству вторичного свинца

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Подмосковный завод «Фрегат» по производству вторичного свинца приостановил работу. Об этом рассказали источники «Коммерсанта»; информацию подтвердили на самом предприятии.

Причиной остановки стало отсутствие лицензии на экспорт свинца. С середины мая на такую деятельность надо получать разовые лицензии (правительство ввело их, чтобы избежать дефицита свинца на внутреннем рынке), однако пока Минпромторг не выдал ни одной.

«Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», — заявили на «Фрегате».

Всего в России свинец выпускают несколько десятков заводов. По словам источников «Коммерсанта», сейчас часть предприятий находится на грани полной остановки, некоторые ушли во внеплановый ремонт.

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На заводе «Фрегат» работают почти 230 человек. Предприятие ежегодно выпускало до 40 тысяч тонн свинца и сплавов, что составляло около четверти всего объема производства этого металла в России. За пять месяцев 2022 года, по информации «Коммерсанта», завод выпустил около 17,5 тысячи тонн продукции.

По данным Института проблем естественных монополий, в 2021 году из России экспортировали в общей сложности 127 тысяч тонн необработанного свинца. Почти половину этого объема купили ЕС и Швейцария.

В марте 2022 года из-за проблем с логистикой и расчетами на фоне санкций экспорт в Евросоюз был фактически остановлен. С 10 июля ЕС перестанет покупать российский свинец в рамках пятого пакета санкций.