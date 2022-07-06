В Москве заочно арестовали бывшего директора ИНИОН Юрия Пивоварова

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В Москве суд заочно арестовал бывшего директора ИНИОН, академика РАН Юрия Пивоварова. Об этом сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на его адвоката Ксению Карпинскую.

Пивоваров находится за границей — как пишет издание, он выехал туда несколько лет назад по разрешению следователя для лечения онкологического заболевания.

Уголовное дело против Пивоварова было возбуждено в 2017 году, однако произведен ли арест в рамках именно этого дела, неясно. Согласно материалам суда, сейчас речь идет об обвинениях в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), однако пять лет назад СК заподозрил его в мошенничестве (часть 4 статьи 159).

Дело о мошенничестве касалось якобы организованного Пивоваровым фиктивного трудоустройства двоих человек. Ущерб, как утверждало следствие, составил полтора миллиона рублей.

Согласно публикации «Новой газеты. Европа», в ходатайстве об аресте указаны обе статьи. Там также упоминаются «подельники» академика, в том числе 80-летняя бывшая сотрудница ИНИОН, которая, как следует из статьи, находится под подпиской о невыезде.

«В связи с тем, что обвиняемый скрывается от следствия и суда, ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об объявлении его в международный розыск. Проживая на территории Федеральной Республики Германии, Пивоваров Ю.А., находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью», — информирует суд [сотрудник СК Денис] Колесников и просит избрать для него арест сроком на два месяца.

Юрий Пивоваров был директором Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) с конца 1990-х годов. В 2015 году он ушел в отставку после сильного пожара в библиотеке института, повредившего и уничтожившего миллионы книг. Согласно сайту ИНИОН, Пивоваров остается его научным руководителем.

В 2022 году Юрий Пивоваров вступил в Антивоенный комитет России, в котором также участвуют, в частности, , , Сергей Гуриев, , .