В Болгарии заблокировали перевод посольству России на 890 тысяч долларов из-за санкций Евросоюза

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Перевод на счет посольства России в Софии на сумму 890 тысяч долларов заблокировали из-за санкций Евросоюза. Об этом, передает Болгарское национальное радио, рассказал министр финансов Болгарии Асен Василев.

«Есть перевод в посольство России, который попадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России запросило отменить санкции за этот перевод, и сейчас отмена согласовывается с ЕК… Утверждается, что это перевод, предназначен для зарплат, в размере 890 тысяч долларов», — рассказал Василев.

Глава Минфина Болгарии отметил, что блокировка произошла автоматически на основании санкций ЕС.

Председатель парламентской группы партии «Есть такой народ» Тошко Йорданов назвал блокировку счетов «глупостью». Он отметил, что российская сторона в ответ может заблокировать счета болгарских дипломатов в Москве.

В посольстве России подтвердили ТАСС информацию о блокировке перевода, но отказались от комментариев.

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В конце июня Министерство иностранных дел Болгарии решило сократить численность российских дипломатов, работающих в стране, до пределов, не превышающих число болгарских дипломатов в России. Ведомство передало российскому послу список 70 дипломатов РФ, которые должны были покинуть Болгарию до полуночи 3 июля.

Россия потребовала от Болгарии отменить высылку дипломатов. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что поставит перед российскими властями вопрос о закрытии посольства в Софии. В Болгарии отказались выполнять требования России, ответив, что не допустят ультиматумов. Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал ответные меры.