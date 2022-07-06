Минюст утвердил новые правила распорядка СИЗО и колоний. Беременным и людям с инвалидностью позволят принимать душ каждый день

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Минюст России утвердил новые правила распорядка СИЗО и исправительных колоний, предполагающие, как утверждается, улучшение условий содержания арестантов и заключенных.

Новые правила предполагают, в частности, разрешить принимать душ каждый день беременным и женщинам с маленькими детьми, а также людям с инвалидностью I и II групп. «Также предлагается обеспечить приватность при установлении санузлов», — сказано в пресс-релизе Минюста.

Также в правилах прописана «возможность» проведения обысков и досмотров не раздевая людей, а используя «специальные технические средства».

Арестованным и заключенным также позволят «получать информацию о своем здоровье», приобретать и хранить при себе лекарства и прибегать к услугам частной медицины. Люди с нарушениями зрения смогут пользоваться устройствами для прослушивания аудиокниг (из сообщения неясно, будет ли эта услуга бесплатной).

Кроме того, из пресс-релиза следует, что арестанты и заключенные смогут за деньги пользоваться электронной почтой.

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