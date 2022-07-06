Минобороны Великобритании: следующей целью России в битве за Донбасс может стать Славянск

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Минобороны Великобритании в ежедневной сводке о ходе войны в Украине предположило, что после взятия под контроль Луганской области следующей целью российских войск станет Славянск.

По данным британской военной разведки, за последнюю неделю российские войска продвинулись на пять километров по трассе E40, которая ведет из Изюма в Славянск, встречая «крайне решительное сопротивление» со стороны украинских военных.

Теперь российские войска из группировок «Запад» и «Восток», как утверждает британское Минобороны, находятся примерно в 16 километрах к северу от Славянска, которому также угрожают войска группировок «Центр» и «Юг», ранее захватившие Лисичанск и последние остававшиеся под контролем Украины районы Луганской области.

Существует реальная возможность, что сражение за Славянск станет следующим ключевым противостоянием в битве за Донбасс.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.

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