Генштаб ВСУ отменил требование для военнобязанных получать разрешения для выезда за пределы региона проживания

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Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала упразднил действие документа, согласно которому военнобязанные украинцы должны были получать разрешения для выезда за пределы места жительства. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Документ «отправлен на доработку». Его обновленная версия будет разработана с учетом изменений в законодательстве Украины, которые регулируют перемещение граждан страны в условиях военного положения , рассказал Залужный.

По его словам, нынешняя законодательная база «не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов».

Как отметил Залужный, документ изначально касался внутренней работы территориальных центров комплектования (ТЦК) и «не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины».

Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации ВСУ и военно-политического руководства государства.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 6 июля встретился с военными и обсудил решение о перемещении военнобязанных, принятое Генштабом ВСУ накануне.

Мы решили, что решение было принято не совсем верно и его отменят. Что касается возможных недоразумений между мной и Генштабом, то никаких недоразумений нет. Это мелкая ошибка по сравнению с тем большим единством, которое мы демонстрируем перед лицом российской угрозы.

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4 июля власти Запорожской области Украины сообщили, что мужчинам, состоящим на воинском учете, запрещено покидать место жительства без разрешения районного или городского военкомата. Утверждалось, что Генштаб ВСУ утвердил порядок выдачи таких разрешений в конце июня.

В Генштабе пояснили, что норма о разрешениях прописана в законе о воинской службе 1992 года и они нужны только тем, кто меняет место жительства.

Необходимость получать такие разрешения раскритиковали в украинских соцсетях. Владимир Зеленский поручил военным доложить ему все детали об этом документе и попросил Генштаб не принимать без участия главы государства подобных решений.

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