Бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову дали 8,5 лет колонии по делу о хищении при строительстве корпусов Эрмитажа

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Красногорский суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова, который обвинялся в хищении средств, выделенных на строительство корпусов для Эрмитажа, а также отмывании денег и организации преступного сообщества.

Адвокат бывшего чиновника заявил, что приговор будет обжалован.

Другому фигуранту дела, руководителю строительной компании «Роспан» Никите Колесникову суд дал восемь лет колонии строгого режима, пишет ТАСС. Еще трое обвиняемых получили условные сроки.

Сколько времени Пирумову и Колесникову придется провести в колонии с учетом времени в СИЗО в случае вступления приговора в силу, не уточняется.

Григорий Пирумов был задержан в 2016 году по «делу реставраторов», которое касалось хищений при реставрации Новодевичьего монастыря, Изборской крепости, музея космонавтики в Калуге и других объектов. Его приговорили к полутора годам, затем срок увеличили до трех лет.

В 2018-м стало известно о новом деле, связанном со строительством корпусов для Эрмитажа. Ущерб от хищений следствие оценило в 900 миллионов рублей.

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