Япония ввела эмбарго на импорт российского золота

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Власти Японии запретили импорт российского золота и расширила санкционный список. Соответствующая информация опубликована на сайте Минфина Японии.

Персональные санкции, в частности, теперь распространяются на музыканта Сергея Ролдугина, которого считают близким другом президента РФ Владимира Путина, его супругу Елену Миртову, жену и детей основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, а также на сооснователя группы компаний «Киевская площадь», владеющей недвижимостью в Москве, Года Нисанова.

Япония входит в «Большую семерку», на саммите которой в конце июня было принято решение о запрете импорта российского золота. США, Канада и Великобритания, также входящие в G7, уже объявили об эмбарго. Страны-члены ЕС, входящие также в «Большую семерку», об эмбарго пока не объявляли, но, по данным источников СМИ, предполагается, что эта мера войдет в новый пакет санкций Евросоюза.

Россия — второй крупнейший в мире экспортер золота.

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