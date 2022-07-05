The Bell узнал о планах VK и «Сбера» продать «Яндексу» сервис доставки Delivery Club

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VK и «Сбер» обсуждают возможную продажу «Яндексу» главного актива своего совместного предприятия — сервиса доставки еды Delivery Club, сообщает The Bell со ссылкой на свои источники.

По информации издания, компании рассматривают разные варианты сделки. Одним из них может стать обмен активами: «Яндекс» получит Delivery, а VK — сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», заявил один из собеседников издания, подчеркнув, что такую сделку должна одобрить ФАС. Что за свою долю получит «Сбер» в случае обмена, не уточняется.

«Яндекс», по словам источников, согласен на покупку Delivery Club только при условии, что оба акционера выйдут из проекта. Поэтому, сообщили собеседники издания, сначала VK и «Сбер» должны договориться, кто выкупит долю партнера по совместному предприятию для последующей продажи всей компании «Яндексу».

Представители «Яндекса» и VK отказались от комментариев. «Сбер» на запрос The Bell на момент публикации не ответил.

В апреле VK заключил с «Яндексом» соглашение о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». На момент написания новости об одобрении сделки ФАС или о ее закрытии не сообщалось.

После начала войны VK и «Сбер» начали избавляться от своих совместных активов. Так, партнеры договорились о продаже агрегатора такси «Ситимобил» и обсуждают возможное закрытие или продажу «Кухни на районе». Помимо этого, «Сбер» закрыл свое игровое подразделение SberGames.

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