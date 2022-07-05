Volkswagen закрывает производство в Нижнем Новгороде. Сотрудникам предложили уволиться добровольно

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Российское представительство Volkswagen решило закрыть производство в Нижнем Новгороде, где до войны на мощностях группы ГАЗ собирали автомобили немецкого автоконцерна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявлении компании.

Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, «Фольксваген Груп Рус» приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля.

С начала июня, заявили в российском представительстве Volkswagen, «была запущена программа добровольного расторжения трудовых договоров для сотрудников», и большинство сотрудников согласились на ее условия. Процесс закрытия затронет «примерно 60 человек», сообщили в компании.

Процедура закрытия полностью соответствует российскому трудовому законодательству, все права сотрудников будут соблюдены, подчеркнули в компании.

В начале июня «Коммерсант» писал, что Volkswagen предложил 200 работникам контрактной сборки на базе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде добровольно уволиться. В профсоюзе сообщили изданию, что работникам, которые расторгнут контракт до 17 июня, предложили шесть окладов, а тем, кто добровольно уволится с 17 по 29 июня — пять.

Площадка по сборке автомобилей Volkswagen в Нижнем Новгороде находится в простое с 3 марта. В отношении группы ГАЗ действуют американские санкции, что стало одной из причин остановки сборки.

Volkswagen, как и многие другие иностранные автопроизводители, прекратил поставки автомобилей российским дилерам в начале марта на фоне войны в Украине. У Volkswagen еще есть завод в Калуге — до войны он был основной производственной площадкой концерна в России.

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