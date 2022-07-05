ЦИК России займется обучением сотрудников избирательных комиссий ДНР и ЛНР

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Сотрудники избирательных комиссий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик примут участие в семинаре Центризбиркома РФ, который должен пройти в Ростове-на-Дону в конце этой недели, сообщает Коммерсант.

Источник издания пояснил, что мероприятие — плановое, оно пройдет в рамках подготовки к единому дню голосования 11 сентября и в нем примут участие председатели региональных избиркомов.

На семинаре планируется обсудить «использование современных технологий в ходе избирательных кампаний, существующие стандарты избирательной системы РФ и их реализацию, а также способы наиболее эффективного восстановления дееспособности избирательных систем», пояснил изданию источник в ЦИКе.

Скорее всего, специалисты ЦИКа научат коллег из Донбасса отработанным решениям и помогут синхронизировать настройки госуправления на территориях республик и России, предположил в беседе с «Коммерсантом» электоральный юрист Олег Захаров.

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР началось активное обсуждение их возможного вхождения в состав РФ. Референдумы по этому вопросу, как предполагается, могут состояться после того, как российские войска полностью захватят территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас россияне контролируют практически всю Луганскую и примерно 60% Донецкой области.

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