Слабоалкогольные коктейли и джин стали лидерами по темпам роста продаж среди спиртных напитков в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В России в первой половине 2022 года значительно выросли продажи слабоалкогольных коктейлей. Об этой тенденции пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ и участников рынка.

За первые шесть месяцев 2022 года продажи коктейлей выросли по сравнению с прошлым годом на 46,1% в денежном выражении и на 31,1% в натуральном. Как следует из данных NielsenIQ, сопоставимый рост из алкогольной продукции показал только джин — его продажи выросли на 40,8% и 34,6% соответственно.

В компании «Перспектива», продающей коктейли Hooperʼs Hooch, Black Russian и другие, рассказали о росте продаж более чем на 40% с начала года. Производитель водки «Руст», выпускающий также коктейли Bravo, рассказал о росте продаж почти на 90% по сравнению с прошлым годом.

Опрошенные газетой эксперты связали этот тренд с расширением ассортимента, с падением продаж «винных напитков» из-за ужесточения регулирования, со снижением импорта алкоголя и с ростом популярности коктейлей, в первую очередь джин-тоника.