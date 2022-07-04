В ходе массовых протестов в Каракалпакстане погибли 18 человек

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По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, в ходе массовых протестов в городе Нукус в 1 и 2 июля погибли 18 человек. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил представитель Генпрокуратуры Аброр Маматов.

По его словам, ранения и травмы получили 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. В тяжелом состоянии находятся 94 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную гвардию Узбекистана.

В ходе протестов в Нукусе задержали 516 человек, многих из них уже отпустили. Казахстанское издание Orda, ссылаясь на данные прокуратуры Узбекистана, сообщило, что в ночь 4 июля на улицах Нукуса задержали 110 человек.

Прокуратура Узбекистана называет прошедшие протесты беспорядками. По версии следствия, 2 июля в Каракалпакстане похитили спецсредства служащих Нацгвардии, а также оружие военных, напали на международный аэропорт и на центр, где содержат правонарушителей, а также сожгли несколько автомобилей и повредили мост.

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1 июля в Каракалпакстане начались протесты после того, как власти Узбекистана предложили внести в Конституцию поправки, согласно которым регион потеряет свой суверенный статус и право на выход из состава страны. В акциях протеста участвовали тысячи человек, власти говорили, что в регионе пытались захватить здания госорганов. До 2 августа в регионе ввели режим чрезвычайного положения.

2 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Нукус и предложил не вносить поправки в Конституцию, касающиеся суверенитета Каракалпакстана. 4 июля парламент Узбекистана сообщил, что в проекте поправок сохранят статус суверенитета автономной республики.

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