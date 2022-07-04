Система оформления Fan ID дала сбой в первый день работы. Минцифры заявило, что пользователи просто загружают некачественные фотографии

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Система оформления «паспортов болельщиков» (Fan ID) дала сбой в первый день работы — сервис госуслуг отклоняет все поступающие заявления, сообщил «Чемпионат».

Как отмечается, с проблемой столкнулись как болельщики, так и журналисты. Подавляющее большинство из них не имело каких-либо для отказа в получении Fan ID.

Минцифры, в свою очередь, сообщило, что отказы связаны с низким качеством фотографий или их несоответствием требованиям. В ведомстве уверяют, что сервис работает в штатном режиме, а обработка заявок может занять до 72 часов.

«Пользователи, у которых не получилось с первого раза загрузить данные, получат разъяснения в личном кабинете или на электронную почту о порядке действий», — заявил замминистра цифрового развития Олег Пак.

Закон о введении «паспорта болельщика» президент России Владимир Путин подписал в конце 2021 года; документ вступил в силу 1 июня. С июля Fan ID необходим для посещения матчей Российской премьер-лиги на стадионах в пяти городах — это Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Сочи. До конца года к системе подключатся остальные города, в которых есть клубы РПЛ.

Власти объясняли введение Fan ID необходимостью обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Противники закона утверждали, что он направлен против фанатского движения и снизит посещаемость матчей — из-за того, что многие болельщики не захотят оформлять Fan ID.

Болельщики футбольных клубов Российской премьер-лиги выступили резко против введения Fan ID и сообщили о намерении бойкотировать матчи РПЛ до отмены закона.

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