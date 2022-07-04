Навальный заявил, что ему не дают созваниваться с родными

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Алексей Навальный заявил, что ему, в отличие от других заключенных его отряда в исправительной колонии, не дают позвонить родным. Сообщение об этом появилось в его соцсетях.

«Не дают мне позвонить ни жене, ни матери», — написал политик.

По словам Навального, сотрудники колонии ставят телефонный звонок в его распорядок дня так, чтобы он «не мог состояться»: к примеру, во время свидания с адвокатом.

А глазки хитренькие, довольные. И очень многозначительно все — сразу видно: приказ Москвы. <…> Вот на самом деле читаешь любую книжку про советских диссидентов — все то же самое. Такого же уровня «изобретения» бесконечные, чтобы максимально осложнить жизнь и доставать по мелочам. Конечно, с поправкой на злобные, звериные времена.

Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 6 Владимирской области, отбывая наказание по , которое он и его соратники считают сфабрикованным. Это колония строгого режима, заключенные которой неоднократно жаловались на пытки. Для Навального, по его собственным словам, в ИК-6 оборудовали «тюрьму в тюрьме».

По словам Навального, на работе в колонии ему приходится сидеть по семь часов за швейной машинкой на «табуретке высотой ниже колена», а после работы и в выходные — сидеть по несколько часов «на деревянной лавке под портретом Путина».

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