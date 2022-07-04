«Этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны». Песков заявил, что Путин не поздравил Байдена с Днем независимости США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не поздравил американского президента Джо Байдена с Днем независимости США, который отмечается 4 июля.

«Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов. Поэтому в этих условиях вряд ли можно считать целесообразным направление такого поздравительного послания», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Александр Лукашенко, в свою очередь, уже поздравил Джо Байдена с Днем независимости. Он, сообщает ТАСС, в частности призвал «забыть про разногласия, которые раскалывают семьи, общества, целые континенты, и объединить усилия с целью поиска выхода из сегодняшней очень тревожной и небезопасной ситуации».

Исходя из информации на сайте Кремля, в прошлом году Путин также не отправлял поздравления Байдену с Днем независимости США, а до этого не поздравлял с этим праздником его предшественника — Дональда Трампа.

Последние сообщение о поздравлениях американского президента с Днем независимости, которые удалось найти на сайте Кремля, относится к 2016 году и адресовано Бараку Обаме (покинул пост президента США в январе 2017 года).

Байдена президент РФ предыдущий раз поздравлял с Рождеством и Новым годом в декабре 2021-го в числе прочих лидеров стран. В поздравительной телеграмме Путин, в частности, выражал уверенность в том, что президенты России и США смогут «продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга».

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