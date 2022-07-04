«Билайн» поднимет стоимость архивных тарифов на 10%

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Оператор сотовой связи «Билайн» с 6 июля поднимет стоимость архивных тарифов на 10,3%, сообщил «Коммерсант».

Представитель «Вымпелкома» (владелец торговой марки «Билайн») заявил, что рост стоимости услуг затронул небольшую часть архивных тарифов, а цена изменится в пределах текущей инфляции.

В компании также подчеркнули, что условия по архивным тарифам пересматриваются регулярно «в ту или иную сторону».

В начале 2022 года крупные операторы начали массово повышать цены на архивные тарифы. Первоначально этому противилась ФАС, однако весной ведомство разрешило повышения «с учетом уровня инфляции».

Отраслевые эксперты прогнозируют, что в дальнейшем рост цен на услуги связи продолжится на фоне введения санкций из-за войны в Украине и отказа многих производителей телекоммуникационного оборудования от работы в России.