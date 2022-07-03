В музее-усадьбе Римского-Корсакова сгорели больше тысячи экспонатов

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Больше тысячи экспонатов музея-усадьбы русского композитора Николая Римского-Корсакова в деревне Любенск Псковской области сгорели в результате пожара, произошедшего 2 июля.

Как сообщила «Интерфаксу» гендиректор музея-заповедника Светлана Мельника, огнем уничтожены 1082 экспоната, пятую часть которых можно восстановить. Из основного фонда музея сохранились 1125 предметов.

«Самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели. Их планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам», — рассказала она.

Площадь пожара в усадьбе Римского-Корсакова составила 200 квадратных метров. По предварительным данным Следственного комитета, возгорание возникло во время «работ по гидроизоляции мягкой кровли с использованием газовой горелки».