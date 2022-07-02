Глава генштаба России Герасимов проверил войска, воюющие в Украине. Неделю назад инспекцию проводил Шойгу

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Начальник российского генштаба Валерий Герасимов проверил группировки войск, задействованные в в Украине. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях», — говорится в сообщении.

Где именно был Герасимов, Минобороны не уточняет. Ведомство опубликовало кадры из поездки.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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26 июня Минобороны РФ сообщило, что группировку войск, воюющих в Украине, проинспектировал глава ведомства Сергей Шойгу. Где именно побывал министр, ведомство также не уточняло. До этого о поездках Шойгу на фронт не сообщалось.

Если верить сообщениям американских СМИ и украинских властей, Валерий Герасимов уже приезжал на фронт после российского вторжения в Украину. В начале мая The New York Times сообщила, что начальник Генштаба РФ тайно побывал на востоке Украины, а командный пункт который он посещал, якобы разбомбили. При этом сам Герасимов не пострадал.

Подробнее об этой поездке

Украина и США заявили, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов тайно приезжал на фронт Командный пункт, который он посещал, якобы разбомбили (но сам Герасимов не пострадал)

Подробнее об этой поездке

Украина и США заявили, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов тайно приезжал на фронт Командный пункт, который он посещал, якобы разбомбили (но сам Герасимов не пострадал)