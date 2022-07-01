ProPublica: Google несмотря на санкции продолжил передавать компании, подконтрольной Сбербанку, данные пользователей

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Google еще несколько месяцев после введения санкций против Сбербанка продолжал работать с рекламной компанией RuTarget, принадлежащей банку, и позволял ей собирать данные пользователей. Об этом сообщила некоммерческая организация ProPublica, которая специализируется на расследованиях злоупотреблений властью.

По информации расследователей, Google как минимум до 23 июня продолжал передавать данные RuTarget. Всего с начала войны было зафиксировано около 700 случаев передачи информации американской компанией в Россию, включая данные пользователей из Украины, подсчитали в Adalytic — компании, которая занимается анализом цифровой рекламы.

Среди переданных данных могли быть уникальные идентификаторы мобильных телефонов, IP-адреса, информация о местонахождении, сведения об интересах и онлайн-активности, сообщили журналисты. По мнению экспертов, эта информация может быть использованы российскими военными и спецслужбами для отслеживания людей или наведения на объекты, представляющие интерес.

ProPublica отмечает, что Google несколько раз предупреждали об опасности передачи такой информации. В последний раз это сделал глава специального комитета Сената США по разведке Марк Уорнер на следующий день после начала войны. Он призвал компанию настороженно следить за использованием ее платформы Россией и связанными с ней структурами.

Представитель Google Майкл Асиман заявил, что компания заблокировала доступ RuTarget еще в марте и с тех пор российская компания напрямую ничего не покупала у американской корпорации. Однако он признал, что компания продолжала получать информацию о пользователях и покупках от Google, пока ProPublica и Adalytics не сообщили об этом.

Позже Асиман заверил, что корпорация предприняла необходимые меры, чтобы заблокировать доступ российским компаниям к рекламным продуктам Google.

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Первые ограничения против Сбербанка были введены вскоре после начала войны — тогда были заблокированы его валютные корреспондентские счета.

Блокирующие санкции в отношении Сбербанка и его дочерних компаний США и Великобритания ввели в начале апреля. Эти ограничения предусматривали «заморозку» активов банка на территории этих стран, а также запрет их гражданам на проведение каких-либо операций со Сбербанком и подконтрольными ему структурами. Ограничение вступило в полную силу в середине апреля.

В начале июня Евросоюз отключил Сбербанк от системы SWIFT.

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