«Роскосмос» сообщил о DDoS-атаке на свой сайт. Накануне госкорпорация опубликовала спутниковые снимки и координаты «центров принятия решений» НАТО

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Сайт «Роскосмоса» подвергся DDoS-атаке, сообщил ТАСС глава пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец. Он связал атаку с тем, что накануне «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки «центров принятия решений» стран НАТО.

«После публикации Роскосмосом космических снимков „центров принятия решений“ [Североатлантического альянса] сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке», — заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

Струговец уточнил, что в этот раз, в отличие от атак в марте и апреле, хакеры атакуют не из-за рубежа, а из Екатеринбурга.

«Коммерсант» опубликовал скриншот, который свидетельствует о том, что сайт «Роскосмоса» был недоступен. На момент публикации этой заметки он заработал.

28 июня в соцсетях «Роскосмоса» опубликовали спутниковые снимки и координаты западных «центров принятия решений, поддерживающих украинских националистов». В частности, были размещены снимки места проведения саммита НАТО в Мадриде, Белого дома и Пентагона, Минобороны Великобритании.

В подписи к изображениям утверждалось, что это было сделано «на всякий случай» в преддверии саммита НАТО.

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Сайты российских государственных органов и СМИ подвергаются хакерским атакам с начала войны в Украине. В частности, в первый день боевых действий хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» правительству России.

28 июня атакам подверглись сайты Совета по правам человека при президенте РФ, Росреестра и Рособоронэкспорта. Хакеры разместили на их главных страницах поздравления с Днем Конституции Украины.

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