В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за демонстрацию нацистской символики, выезд за границу с допуском к гостайне и «нарушение норм об устойчивом интернете»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Госдуме подготовили поправки, вводящие уголовное наказание за пропаганду нацизма и экстремизма, а также публичную демонстрацию нацистской или экстремистской символики. Уголовная ответственность, следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, должна будет наступить при повторном нарушении.

Текст поправок на момент написания этой новости не был выложен в карточке законопроекта, но его процитировали «Интерфакс», ТАСС и РБК.

В УК предлагается внести новую статью 282.4 УК, предусматривающую наказание в виде штрафа от 600 тысяч до 1 миллиона рублей либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работ до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Также в УК предлагается внести статью 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны», пишет РБК. Ее предлагают применять к лицам, которым выезд из России заведомо ограничен из-за доступа к гостайне. Авторы поправок предлагают наказывать их за несогласованный выезд штрафом от 200 000 до 500 000 рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет) либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое деяние было совершено организованной группой, участникам может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Кроме этого, депутаты предлагают ввести уголовную ответственность «за злостное нарушение правил, призванных обеспечить устойчивое , функционирование интернета в России». Поправки предполагают, что в УК появится статья 274.2, предусматривающая штраф от 700 000 до 1,5 миллиона рублей (или в размере заработной платы осужденного за период от одного года до 18 месяцев), либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет или же лишением свободы на тот же срок. Уголовная ответственность будет грозить или индивидуальному предпринимателю, которые ранее привлекались за подобное нарушение к административной ответственности.

Соответствующие поправки подготовлены к второму чтению законопроекта, среди авторов которого главы комитетов Госдумы по безопасности Василий Пискарев и обороне Андрей Картаполов.

Пока за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики предусмотрен административный штраф: для граждан от 1000 до 2000 рублей, для должностных лиц от 1000 до 4000 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. За изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды такой символики предусмотрены штрафы от 1000 до 100 000 рублей. Административные протоколы за «демонстрацию нацистской и экстремистской символики» в конце 2021 года составляли, в частности, на участниц Pussy Riot Люсю Штейн и Марию Алехину за посты, размещенные в соцсетях несколько лет назад.

Читайте также

В России хотят ужесточить старые (и придумали новые) статьи УК об участии в военных действиях и сотрудничестве с иностранцами За «тайные» связи с иностранной организацией будут давать восемь лет

Читайте также

В России хотят ужесточить старые (и придумали новые) статьи УК об участии в военных действиях и сотрудничестве с иностранцами За «тайные» связи с иностранной организацией будут давать восемь лет

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь