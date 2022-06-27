«Соллерс Авто», производящий УАЗы, продан компании, основанной руководством автоконцерна

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Компания «Соллерс Авто», выпускающая внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, сменила владельца. 76,7% акций «Соллерс Авто», принадлежавшие структурам Вадима Шевцова, проданы , основанный руководством автоконцерна, сообщил «Коммерсант».

Источник издания сообщил, что сделку закрыли 24 июня, добавив, что она «была денежной, исходя из рыночной оценки активов». Капитализация «Соллерс Авто» на 24 июня на Мосбирже составляла 5,8 миллиарда рублей, таким образом, пишет «Коммерсант», стоимость пакета Вадима Швецова составляла 4,5 миллиарда рублей.

В «Соллерс Авто» подтвердили РИА Новости сообщения о продаже Швецовым акций. В автоконцерне заявили, что «Соллерс Авто» «продолжит свою деятельность в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерено обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности».

Акции «Соллерс Авто» после сообщения о смене владельца выросли в первые минуты торгов на Московской бирже на 10%, до 187 рублей за ценную бумагу, пишет ТАСС. В 10:15 мск цена акций замедлила рост до 182 рублей (+7,06%).

После начала войны многие иностранные компании заявили о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. В частности, так поступили крупнейшие автоконцеры, остановившие сборочное производство в России. Активы группы Renault, включая долю в «АвтоВАЗе» и завод в Москве, перешли в госсобственность. «АвтоВАЗ» за последние три месяца из-за нехватки комплектующих неоднократно уходил в режим простоя. 27 июня, сообщает «Интерфакс», автоконцерн объявил, что собирается в сентябре-октябре ввести сокращенный четырехдневный режим работы в качестве превентивной меры «для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке осенью».

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