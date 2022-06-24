В работе российских агрегаторов такси произошел сбой. О неполадках сообщают от Москвы до Урала

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В работе крупнейших в России служб заказа такси произошел сбой. Сообщения о неполадках в работе «Яндекс Go», Uber, «Ситимобил» и «Максим» опубликовали, в частности, уральское издание 66.ru, пермское издание 59.ru, Chita.ru и «Вести Воронеж», пишет . «Коммерсант» также сообщает о сбое в работе «Яндекс Go» в Москве.

При попытке заказать такси с телефонов на Android и на iOS появляются сообщения «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается» или «Неизвестная ошибка».

В «Яндексе» признали, что у некоторых пользователей «возникают трудности с доступом к заказу такси», добавив, что специалисты компании устраняют сбой. Также недоступны сайт и мобильное приложение сервиса доставки «Яндекс Лавка». Причина неполадок пока не раскрывается.

В компании «Таксовичкоф», владеющей сервисом «Ситимобил», сообщили «Медузе», что не наблюдают проблем с работой сервисов в городах России.

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