Минпросвещения РФ предложило включить в школьный курс истории «специальную военную операцию» в Украине и «сложные 90-е»

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Министерство просвещения России подготовило поправки к федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) среднего общего образования, согласно которым школьники в рамках курса истории будут изучать «спецоперацию» в Украине.

Проект приказа ведомства, на который обратило внимание издание РБК, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, согласно документу, требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны, в частности, отражать: «понимание причин и следствий распада СССР, возрождения РФ как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала XXI веков».

Кроме того, школьники в результате изучения предмета должны будут знать «ключевые события, основные даты и этапы истории России». Среди них:

«становление Российской Федерации в „сложные 90-е“»,

«возрождение России как великой державы в ХХI веке»,

«укрепление обороноспособности»,

«специальная военная операция» (какая, не указывается).

В пояснительной записке к приказу говорится, что поправки разработаны в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина от 8 февраля 2017 года. Тогда он распорядился обновлять содержание общего образования «с учетом современных достижений науки», а также «изменений запросов учащихся и общества».

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В апреле министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал, что события войны в Украине перескажут в российских учебниках истории.

20 июня стало известно, что в примерную школьную программу по новейшей истории для девятиклассников включили тему о признании Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В свою очередь директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, занимающий пост председателя Российского исторического общества, предложил отразить в школьных учебниках «героическую борьбу народов Донбасса».

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