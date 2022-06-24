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Министерство экономики Германии рассматривает возможность национализировать часть газопровода «Северный поток — 2», находящуюся на территории страны, пишет Der Spiegel.

Германия из-за снижения поставок российского газа по «Северному потоку» решила увеличить закупки сжиженного газа, и возник вопрос транспортировки таких объемов в хранилища, пишет издание.

Одним из решений, которые рассматривают в министерстве экономики, могло бы стать отсоединение от «Северного потока-2» части газопровода, расположенной на территории Германии, и подключение ее к плавучему терминалу сжиженного природного газа (СПГ).

Однако у такого плана есть недостатки — как юридического характера, так и связанные с тем, что территория, на которой расположен немецкий участок газопровода, относится к особо охраняемым в рамках общеевропейского проекта Natura 2000 и работы на ней требуют согласования по сложной процедуре.

В июне «Газпром» уже сократил поставки по газопроводу «Северный поток» на 40% — с плановых 167 до 100 миллионов кубометров в сутки. В госкорпорации снижение поставок связывают с плановой профилактикой и компанией Siemens, которая не возвращает из ремонта газоперекачивающие агрегаты. В Евросоюзе, в свою очередь, говорят о «шантаже со стороны России».

23 июня власти Германии объявили о переходе на второй уровень аварийного плана, разработанного на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. В частности, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек, предполагается сократить потребление газа, чтобы сформировать запасы к зиме, и активнее использовать угольные электростанции.

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