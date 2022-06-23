Великобритания запретила экспортировать в Россию фунты стерлингов
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Правительство Великобритании ужесточило санкции, введенные в отношении России из-за вторжения в Украину.
В частности, сообщается на сайте британского кабинета министров, теперь запрещен экспорт в Россию фунтов стерлингов и евро. Такие банкноты также запрещается предоставлять лицам, связанным с Россией, или для использования на территории России.
Под запрет также попадают экспорт авиатоплива и присадок к нему и импорт, приобретение, поставка «приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из России».
Евросоюз вскоре после начала вторжения России в Украину ввел запрет на экспорт евро в Россию (в том числе и физическими лицами, им разрешено вывозить лишь евро на личные расходы, которые каждая страна ЕС определяет самостоятельно).
Банк России, в свою очередь, после начала войны ввел жесткое валютное регулирование, в частности, запретив банкам выдавать клиентам наличные евро и ограничив продажу наличной валюты физическим лицам. Ограничения несколько раз корректировались в сторону смягчения, но ограничения на продажу наличных долларов США и евро пока сохраняются — до 9 сентября 2022 года.