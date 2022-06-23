Сisco сворачивает деятельность в России и Беларуси. Президент Microsoft пообещал сокращать бизнес в РФ до тех пор, пока от него ничего не останется

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Американский производитель сетевого оборудования Сisco принял решение уйти из России и Беларуси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В Сisco пообещали оказать поддержку сотрудникам, работающим в России и Беларуси. Компания планирует связаться с клиентами, партнерами и поставщиками для урегулирования финансовых вопросов, в том числе возмещения предоплаты за услуги и программное обеспечение.

В марте Сisco объявила о приостановке работы в этих странах из-за российского вторжения в Украину.

В свою очередь президент Microsoft Брэд Смит заявил, что его компания, которая и так уже сокращает свою деятельность в РФ, намерена продолжить этот процесс, пока от ее бизнеса в России ничего не останется.

«Мы видим перспективу в том, что наш бизнес будет постепенно все более и более сужаться, пока от него не останется почти ничего или совсем ничего», — заявил Смит в интервью Washington Post.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

Сотни иностранных компаний, включая крупнейших представителей IT-индустрии, объявили о приостановке или прекращении деятельности в России после начала войны в Украине.

Все события дня

Война Сто двадцатый день. Онлайн «Медузы»

Все события дня

Война Сто двадцатый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь