Nike полностью уйдет из России
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Компания Nike, производящая товары и одежду для спорта, приняла решение покинуть российский рынок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Nike, разосланное по электронной почте.
Вскоре после начала вторжения России в Украину Nike объявила о приостановке работы на российском рынке, но ранее не говорила о полном уходе из страны.
При этом, как пишут «Ведомости» 23 июня, с марта по май количество монобрендовых магазинов Nike в России уже сократилось с 116 до 56, из которых 19 были временно закрыты. 37 торговыми точками Nike управляет компания IRG.
По данным издания, Nike уже уведомила ее о том, что не будет продлевать франчайзинговое соглашение. В IRG заявили, что после того, как запасы товаров закончатся, магазины Nike будут закрыты.
Всего с начала войны о приостановке работы в России или полном уходе из страны объявили около 1000 иностранных компаний, работающих во всех сферах экономики, подсчитала Йельская школа менеджмента.