МИД Украины: россияне смогут оформлять украинские визы в восьми городах

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МИД Украины сообщил, что желающие получить украинскую визу россияне могут обратиться в один из визовых центров компании VFS Global, расположенных в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Ведомство отмечает, что поданые на территории РФ заявления будут рассматриваться дипломатическими учреждениями Украины в третьих странах.

В сообщении также говорится, что живущие за границей россияне для получения визы могут обратиться в дипломатическое представительство Украины на территории страны проживания.

МИД Украины подчеркивает, что наличие визы не является гарантией разрешения на въезд в страну. Окончательное решение о пересечении границы будет приниматься сотрудниками Государственной пограничной службы Украины.

В середине февраля на президентском сайте была опубликована петиция о введении визового режима для россиян. В конце мая Зеленский поддержал петицию, поскольку она набрала необходимые 25 тысяч голосов. 17 июня кабинет министров Украины принял решение об отмене действия соглашения с Россией о безвизовом режиме. Визовый режим для граждан Российской Федерации начнет действовать с 1 июля 2022 года.

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