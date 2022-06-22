«Ведомости»: IKEA начала предупреждать торговые центры, где расположены магазины сети, о расторжении договоров аренды
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Шведская торговая сеть IKEA начала предупреждать руководство российских торговых центров, где находятся ее магазины и студии, о желании расторгнуть договоры аренды. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника на рынке коммерческой недвижимости.
По словам собеседников газеты, речь идет о расторжении договоров в одностороннем порядке, что может означать крупные штрафы для IKEA. Такие письма получили «почти все» торговые центры, где представлен бренд, рассказал один из источников.
У IKEA 26 магазинов и студий в 12 городах России. В Москве бренд присутствует в 10 торговых центрах Москвы, три из которых принадлежат Ingka Group материнской компании IKEA.
В одном из московских ТЦ «Ведомостям» подтвердили получение письма от шведской компании, в другом сообщили, что пока такого уведомления не получали. Как предположил топ-менеджер этого ТЦ, IKEA может сворачивать не все точки сразу или выбрать для себя приоритетные и пока оставить их.
В пресс-службе Ingka Group заявили, что 14 торговых центров «Мега» продолжат свою работу в России. В компании отказались комментировать работу магазинов IKEA, расположенных в этих ТЦ.
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В начале марта после российского вторжения в Украину IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Беларуси. Российские магазины сети закрыты с 4 марта.
15 июня IKEA заявила, что начнет сокращать масштабы своего бизнеса в России, продаст четыре российских завода в Подмосковье, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, а также уволит часть сотрудников. При этом в компании не делали заявлений о закрытии своего розничного бизнеса в России, сообщив, что решения по этому сегменту «остаются на паузе».
После начала войны в Украине о приостановке работы в РФ или полном уходе из страны объявили, по подсчетам Йельской школы менеджмента, около 1000 компаний.