«Ведомости»: IKEA начала предупреждать торговые центры, где расположены магазины сети, о расторжении договоров аренды

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Шведская торговая сеть IKEA начала предупреждать руководство российских торговых центров, где находятся ее магазины и студии, о желании расторгнуть договоры аренды. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника на рынке коммерческой недвижимости.

По словам собеседников газеты, речь идет о расторжении договоров в одностороннем порядке, что может означать крупные штрафы для IKEA. Такие письма получили «почти все» торговые центры, где представлен бренд, рассказал один из источников.

У IKEA 26 магазинов и студий в 12 городах России. В Москве бренд присутствует в 10 торговых центрах Москвы, три из которых принадлежат Ingka Group материнской компании IKEA.

В одном из московских ТЦ «Ведомостям» подтвердили получение письма от шведской компании, в другом сообщили, что пока такого уведомления не получали. Как предположил топ-менеджер этого ТЦ, IKEA может сворачивать не все точки сразу или выбрать для себя приоритетные и пока оставить их.

В пресс-службе Ingka Group заявили, что 14 торговых центров «Мега» продолжат свою работу в России. В компании отказались комментировать работу магазинов IKEA, расположенных в этих ТЦ.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

В начале марта после российского вторжения в Украину IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Беларуси. Российские магазины сети закрыты с 4 марта.

15 июня IKEA заявила, что начнет сокращать масштабы своего бизнеса в России, продаст четыре российских завода в Подмосковье, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, а также уволит часть сотрудников. При этом в компании не делали заявлений о закрытии своего розничного бизнеса в России, сообщив, что решения по этому сегменту «остаются на паузе».

После начала войны в Украине о приостановке работы в РФ или полном уходе из страны объявили, по подсчетам Йельской школы менеджмента, около 1000 компаний.

главные события дня

Война Сто девятнадцатый день

главные события дня

Война Сто девятнадцатый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь