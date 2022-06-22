Правительство предложило создать российский магазин приложений. Его обяжут предустанавливать на гаджеты

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании национального магазина приложений.

По замыслу чиновников, он будет в обязательном порядке предустанавливаться на гаджеты. В самом магазине будет представлено программное обеспечение из перечня, который утвердит «федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий».

«В условиях санкционного давления, сохранения неопределенности с поставками оборудования и отключением от иностранной ИТ-инфраструктуры возникает необходимость обеспечения российских граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия», — так в пояснительной записке к законопроекту обосновывается необходимость создания российского магазина приложений.

После начала войны в Украине App Store и Google Play удалили приложения многих российских компаний, попавших под западные санкции. Кроме того, платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России, из-за чего платежи в Google Play и App Store стали недоступны.

Вслед за этим в России было объявлено о начале разработки нескольких магазинов приложений для устройств на Android. Одним из таких проектов занимается VK. В середине мая АНО «Цифровые платформы» открыла магазин приложений NashStore, позиционируемого как российская альтернатива Google Play. Также гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский запустил демоверсию магазина приложений RuMarket.

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