Исследование «Медузы», показавшее неэффективность «ЭпиВакКороны», вышло в рецензируемом научном журнале Vaccines

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Международный рецензируемый научный журнал Vaccines опубликовал исследование о вакцине , проведенное американским биологом Ольгой Матвеевой и научным журналистом «Медузы» Александром Ершовым. В конце января результаты этого исследования были описаны в статье на «Медузе» и в отдельной рукописи, сейчас исследование прошло полноценное научное рецензирование экспертами и было принято к публикации.

Главным результатом работы стало то, что она показала — «ЭпиВакКорона» не способна защитить вакцинированных от коронавируса. Одновременно на основании тех же данных исследователи увидели, что другая российская вакцина, «Спутник V», с этой задачей эффективно справлялась.

Измеренная авторами вакцинная эффективность «ЭпиВакКороны» для отдельных возрастных групп уходила даже в отрицательную область, то есть вакцинированные болели чаще — это объясняется, среди прочего, более рискованным поведением после прививки, которая может давать вакцинированным ложное чувство защищенности.

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Исследование было проведено на основе данных о заболеваемости в Москве в середине 2021 года. Эти данные «Медуза» получила от источника, имеющего доступ к московской системе мониторинга заболеваемости — в ней фиксировалась в том числе разбивка заболевших по статусу вакцинации (привит или нет, одна или две дозы) и по использованному препарату. Также в исследовании использовались данные о динамике вакцинации разными препаратами, полученные из публичной системы QR-кодов.

Одновременно с исследованием «Медузы» к выводу о неэффективности «ЭпиВакКороны» независимо пришли исследователи из Европейского университета под руководством Антона Барчука. В своей работе они опирались на собственные данные о заболеваемости ковидом в Санкт-Петербурге.

Публикации в журнале Vaccines доступны без подписки. Кроме того, помимо текстов самих статей на сайте журнала доступны и тексты экспертных рецензий. Одним из рецензентов исследования стал вирусолог Константин Чумаков, заместитель директора по науке, ведущий научный сотрудник и начальник лаборатории Отдела исследований и анализа вакцин Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

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