В Ростовской области разбился Су-25, пилот погиб

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В Ростовской области 21 июня разбился российский самолет Су-25. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«Летчик погиб», — заявили в пресс-службе.

Согласно сообщению, самолет выполнял «плановый учебно-тренировочный полет». Информации об участии самолета в военных действиях в Украине, с которой граничит Ростовская область, к моменту публикации новости не было.

Военные назвали возможной причиной крушения техническую неисправность. Baza утверждает, что рассматривается версия с ошибкой пилотирования — якобы самолет мог задеть линии электропередач.

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