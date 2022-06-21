В Ростовской области разбился Су-25, пилот погиб
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В Ростовской области 21 июня разбился российский самолет Су-25. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.
«Летчик погиб», — заявили в пресс-службе.
Согласно сообщению, самолет выполнял «плановый учебно-тренировочный полет». Информации об участии самолета в военных действиях в Украине, с которой граничит Ростовская область, к моменту публикации новости не было.
Военные назвали возможной причиной крушения техническую неисправность. Baza утверждает, что рассматривается версия с ошибкой пилотирования — якобы самолет мог задеть линии электропередач.